Sorgerechtskrimi: Hausdurchsuchung bei Block

von Steffen Wachs 12.01.2024 | 17:10 |

Beamte von Staatsanwaltschaft und Polizei haben am Freitagmorgen das Wohnhaus der Unternehmerin Christina Block in Hamburg durchsucht. Es werde nach der Kindesentführung in Dänemark gegen sie und andere Personen ermittelt.