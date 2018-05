Nachrichten | hallo deutschland - Wenn die gelben Engel fliegen

Die häufigsten Einsätze für das Team der ADAC-Luftrettungssation in Uelzen: Schlaganfälle, Herzinfarkt und Unfälle. Durchschnittlich vier Mal am Tag gehen die fliegenden Notärzte in die Luft: um Leben zu retten.