Wer braucht dringend ein neues Styling?

Astrid Rudolph arbeitet freiberuflich als Stylistin, Imageberaterin und Visagistin. Sie ist für TV- und Werbeproduktionen, Shows und Events tätig, zu ihren Kunden gehören sowohl Firmen als auch Privatpersonen. Darüber hinaus lehrt die Mutter zweier Kinder an der "Famous Face Academy" in Frankfurt als Dozentin und betreibt in Bonn seit kurzem die "Style Fashion Academy".



Für Astrid Rudolph ist es wichtig, dass sich der Kunde wohl fühlt und in Geschmacksfragen nicht überrumpelt wird. Sie sieht jeden Menschen als Individuum, entsprechend werden bei der Typberatung persönliche Vorlieben und Bedürfnisse stark berücksichtigt.