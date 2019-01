Nachrichten | hallo deutschland - Winter und die ohne Neopren Schwimmer

Achim geht ins Eiswasser. Nicht in die Nordsee oder den Rhein, sondern in ein Freibad. Und der besondere Clou: Es geht um eine "No Nonsense-ohne-Neopren-Meisterschaft" in 5 Grad kaltem Wasser. Herr Winter mal wieder auf der Suche nach dem Besonderen.