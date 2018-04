Nachrichten | hallo deutschland - Winter und die Sportholzfällerin

„Holzfällen ist nur was für Männer!“ – dieses Klischee widerlegen sportverrückte Frauen in Deutschland und weltweit. Achim Winter trifft die zweifache deutsche Meisterin Svenja Bauer und probiert sich in verschiedenen Disziplinen des Timbersports.