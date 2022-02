Retro: Mord im Kornfeld

von Nora Steinbrecher / Stefan Ummenhofer

Am Morgen des 21. Juni 1988 kommt die 16-jährige Annette K. aus Waldsee mit ihrem Fahrrad niemals an ihrem Ziel, ihrer Schule an. In der Dämmerung des nächsten Morgens findet die Mutter die Leiche ihrer Tochter in einem Kornfeld zwischen Waldsee und Spe...