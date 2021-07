XY-Retro Mord am Bibliothekar Josef E.

Der 52-jährige Bibliothekar Josef E. wohnt mit seiner Frau in Herrsching am Ammersee. Er führt ein unauffälliges Leben, als er am 8. Januar 1996 vor seiner Haustüre plötzlich erschossen wird. Viele Jahre nach der Tat kann der Mord nun aufgeklärt werden.

