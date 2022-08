XY Retro: Mord an Anhalterin

von Stefan Ummenhofer, Nora Steinbrecher

Am 31. August 1984 besucht die 17-jährige Angelika S. mit einer Freundin eine Diskothek in Übach-Palenberg. Später am Abend will sie per Anhalter nach Hause fahren, kommt aber nie an. Ihre Leiche wird einige Tage später in einem Waldstück gefunden.