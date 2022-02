XY Retro: Mord an einer Boutiquebesitzerin

von Nora Steinbrecher

Renate S. führt eine kleine Boutique in Hassloch in Rheinland-Pfalz. Doch am 4. April 1996 wird die Leiche der 54-Jährigen von ihrem Sohn in der Boutique aufgefunden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel und wenden sich an die Sendung „Aktenzeichen XY“.