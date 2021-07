Yaena Kwon unterwegs im Hochwassergebiet Rureifel

Viele Menschen haben in den zerstörten Hochwassergebieten alles verloren und haben keine Ahnung wie es weiter gehen soll. Yaena Kwon besucht Menschen mit diesem Schicksal in der Rureifel, eine der am stärksten betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz.

