Ein Mann hatte sich vor der Flut auf einen Baum gerettet und das THW versuchte ihn vergeblich zu retten. Yenna Kwon ist ganz nah an den Menschen und deren Schicksalen in der Eifel. Denn niemand hatte in Kall damit gerechnet, dass der Fluss so ansteigt.

5 min 5 min 06.08.2021 06.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.08.2022 Video herunterladen