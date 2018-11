Nachrichten | hallo deutschland - Posse: Radweg im Zickzack-Stil

Verwunderung und Spott für einen eigenartigen Fahrradweg in Berlin: An manchen Stellen ist der Weg durch Grünflächen schmaler - der Radweg wurde an diesen Stellen versetzt. Das Ergebnis mit vielen rechten Winkeln kann man Kunst oder Absurdität nennen.