Zollkontrolle: Flughafen Düsseldorf – Teil 2

Wenn um Ostern die Flugreisen wieder zunehmen, dann haben auch die Zöllner an Deutschlands Flughäfen mehr zu tun. Wir dürfen zwei am Düsseldorfer Flughafen beschäftigte Zoll-Beamte während ihrer Frühschicht am Gate begleiten.