Zwei Tote nach Schüssen: Mann in Untersuchungshaft

09.01.2025 | 11:00 |

Nach tödlichen Schüssen in einem Maschinenbaubetrieb in Bad Friedrichshall sitzt der Tatverdächtige in U-Haft. Ein Mitarbeiter der Firma soll auf seine Kollegen geschossen haben. Zwei Männer starben. Die Todesopfer waren nach Angaben der Ermittler Brüder.