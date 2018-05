Nachrichten | heute 19:00 Uhr - ZDF heute Sendung vom 15.05.2018

Mit folgenden Themen: Neue Gewalt in Gaza; Kritik an Haushaltsentwurf; Abstimmung über Polizeigesetz; BGH lässt Dashcams zu; Goldene Palme in Cannes; weiteren Nachrichten, dem Sport und dem Wetter.