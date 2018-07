Nachrichten | heute 19:00 Uhr - ZDF heute Sendung vom 03.07.2018

Mit folgenden Themen: Unionsstreit endet mit Kompromiss; Asyleinigung hängt von SPD ab; Was steht im Asylkompromiss?; Zschäpe bittet um Gnade; Schwierige Bergung in Thailand; Waldbrandgefahr in Deutschland; weiteren Nachrichten, dem Sport und dem Wetter.