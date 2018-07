Nachrichten | heute 19:00 Uhr - ZDF heute Sendung vom 07.07.2018

Mit folgenden Themen: „Weicher Brexit“ stößt auf Skepsis; Wettlauf gegen die Zeit in Thailand; Syrische Armee erzwingt Waffenruhe; Ein Jahr nach G20 in Hamburg; Ausnahmezustand in Japan; Kreidezähne bei Kindern; weiteren Nachrichten, dem Sport und dem …