Nachrichten | heute 19:00 Uhr - ZDF heute Sendung vom 09.03.2019

Mit folgenden Themen: Machtkampf in Venezuela hält an; Unterhalt: Giffey will Väter besser stellen; Weniger "Gelbwesten" auf der Straße; Urheberrechts-Reform: Was spricht dafür, was dagegen; weiteren Nachrichten, dem Sport und dem Wetter.