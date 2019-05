Nachrichten | heute 19:00 Uhr - ZDF heute Sendung vom 25.05.2019

Mit folgenden Themen: Europawahlkampf in Österreich; So funktioniert die EU-Wahl; Bremen: Parteien im Wahlkampfendspurt; Lange Wartezeiten auf Integrationskurse; Seegerichtshof gibt Ukraine Recht; Verleihung der goldenen Palme in Cannes; weiteren …