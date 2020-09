ZDF heute Sendung vom 25.10.2019

Mit folgenden Themen: Syrien: USA wollen Ölfelder sichern; Lauder besucht Halle; Vor der Wahl in Thüringen; Studie zu sexueller Belästigung; Boeing 737 Max: Kette von Fehlern; Verbot von Klettertouren am Uluru; weiteren Nachrichten, dem Sport und dem We...

something 20 min something 25.10.2019 something UT Video verfügbar bis 25.10.2020 Video herunterladen