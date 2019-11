ZDF heute Sendung vom 02.11.2019

Mit folgenden Themen: Regierung: mehr Ladesäulen für E-Autos; Stichwahl für SPD-Parteivorsitz; Proteste in Chile eskalieren; Politischer Richtungsstreit in Hongkong; Flächenbrand in Kalifornien hält an; weiteren Nachrichten, dem Sport und dem Wetter.

Beitragslänge: 20 min Datum: 02.11.2019 Sprachoptionen: UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.11.2020 Video herunterladen