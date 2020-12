ZDF heute Sendung vom 10.04.2020

Mit folgenden Themen: Einigung bei den EU-Staaten; Leere Kirchen an Karfreitag; Ostern im heiligen Jerusalem; Höhepunkt in New York erreicht?;Angespannte Lage in Idlib; weiteren Nachrichten, dem Sport und dem Wetter.

15 min 15 min 10.04.2020 10.04.2020 UT - DGS UT - DGS Video verfügbar bis 10.04.2021 Video herunterladen