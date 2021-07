Mit folgenden Themen: Olympische Spiele in Tokio eröffnet; Hochwasser-Gebiete: Wohin mit all dem Müll?; In Afrika steigen die Corona-Zahlen; weiteren Nachrichten, dem Sport und dem Wetter.

22 min 22 min 23.07.2021 23.07.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.07.2022 Video herunterladen