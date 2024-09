75 Jahre Bundestag und Bundesrat

Der Bundestag wird 75 Jahre alt. Die erste Sitzung fand am 7. September 1949 mit 410 Abgeordneten in Bonn statt. Das Parlament in Berlin besteht aus mehr als 700 Abgeordneten.