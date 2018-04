Nachrichten | heute 19 Uhr - Alexander Zverev in Monte Carlo im Achtelfinale

Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch in Monte Carlo gewonnen. Er besiegte in seiner Wahlheimat in der 2. Runde Gilles Muller mit 4:6, 6:3, 6:2. Im Achtelfinale trifft Zverev nun auf Jan-Lennard Struff, der Fabio Fognini (ITA) mit 6:4, 6:2 ausschaltete.