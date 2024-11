Abschluss des G20-Gipfels

von Ulf Röller 19.11.2024 | 19:00 |

Ein Ergebnis des Gipfels in Brasilien ist die Gründung einer globalen Allianz gegen Armut und Hunger. Nur am Rande des Abschlussdokuments erwähnt wurde der Krieg in der Ukraine.