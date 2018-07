Nachrichten | heute 19:00 Uhr - "Alles läuft wie am Schnürchen"

Aufgrund der guten Wetterlage kommen die Rettungsarbeiten in Thailand gut voran. Man ist zuversichtlich, die verbleibenden Jugendlichen in der Höhle bald retten zu können, so ZDF-Korrespondentin Susana Santina.