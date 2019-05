1. FC Köln: Aufsteiger mit Ruhebedürfnis

Als Mittelfeldakteur Dominick Drexler nach dem blamablen 0:3 am Ostersonntag in Dresden um ein Statement gebeten wurde, blaffte er die Journalisten an: „Das machen die Stars.“ Sieben Tage und eine Niederlage (1:2 gegen Darmstadt) später kam für Anfang, dem prominente Angreifer wie Anthony Modeste und Simon Terodde angeblich etwas skeptisch gegenüberstanden, das Ende als FC-Trainer.



„Außerhalb von Köln versteht das keiner“, ahnte da selbst Sportchef Veh. Doch die dritte sportliche Krise in der laufenden Saison war dem Stuttgarter Meistertrainer von 2007 einfach eine zu viel. Das Vertrauen, mit einem Bank-Vorsteher Markus Anfang könne der Verein zu einer stabilen Größe in der höchsten Spielklasse werden, war dahin. Deshalb durfte U21-Coach Pawlak die FC-Kicker gleich in seinem ersten Spiel als Trainer der Profis zum letzten Trippelschrittchen in die Bundesliga führen. Während auf Veh nun einige Arbeit wartet.