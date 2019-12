Sherrock scheitert in Runde drei

Keine weitere Überraschung ist Fallon Sherrock bei der Darts-WM in London geglückt: In Runde drei scheitert sie nach anfänglicher Führung an ihrem Landsmann Chris Dobey, der damit im Achtelfinale steht.

