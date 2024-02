AfD und CDU legen bei Wahlwiederholung zu

von Axel Konrad 12.02.2024 | 19:00 |

In Berlin gab es am Sonntag in einigen Bezirken eine Wiederholung der Bundestagswahl, das war laut Bundesverfassungsgericht nötig. Zulegen konnten vor allem CDU und AfD.