Am Samstag ist eine große Biathlon-Karriere zu Ende gegangen: Martin Fourcade verabschiedete sich standesgemäß mit dem Sieg in der Verfolgung in Kontiolahti. Für den Gesamtweltcup reichte es für den Franzosen nicht - den holte sich Johannes Thingnes Bö.

something 1 min something 14.03.2020 Video herunterladen