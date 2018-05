Souveräner Sieg für Johannes Thingnes Boe

Lesser, Olympia-Zweiter von Sotschi, vergab mit zwei Fehlern beim letzten Schießen eine wesentlich bessere Platzierung. Sprint-Weltmeister Benedikt Doll (Breitnau) nach vier Schießfehlern und Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/3) blieben weit hinter den Erwartungen. Auch Johannes Kühn (Reit im Winkl/5) und Philipp Nawrath (Nesselwang/3), die ihren Startplatz über den zweitklassigen IBU-Cup erkämpft hatten, konnten sich nicht nachhaltig empfehlen.



Besser als im Einzel wollen die deutschen Frauen am Freitag im Sprint (17.45 Uhr/ZDF und Eurosport) abschneiden. In Abwesenheit der siebenmaligen Weltmeisterin Laura Dahlmeier (Erkältung) hatte Franziska Hildebrand als beste Deutsche am Mittwoch den 13. Rang belegt. Sie erfüllte damit immerhin die halbe Olympia-Norm. Bei den Männern geht es am Samstag mit dem Sprint über 10 km weiter.