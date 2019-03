Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Laura Dahlmeiers Serie gerissen

Nach 13 Medaillen in 13 WM-Wettkämpfen in Folge hat Laura Dahlmeier beim Einzelrennen in Östersund einen Podestplatz verpasst und ist Vierte geworden. Neue Weltmeisterin ist die Schwedin Hanna Öberg.