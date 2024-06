Militärputsch in Bolivien gescheitert

von Christoph Röckerath 27.06.2024 | 19:00 |

Dramatische Stunden in Bolivien: Präsident Arce konnte einen Putsch des früheren Armeechefs Zúñiga vereiteln. Wegen Führungskämpfen in der Regierung steckt das Land in der Krise.