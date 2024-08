Wieder Verdacht auf verseuchtes Trinkwasser

von T. Parade / T. Münten 16.08.2024 | 19:00 |

In den vergangenen Tagen gab es an mehreren Orten den Verdacht auf verseuchtes Trinkwasser. Alle Vorfälle haben in der Nähe von Bundeswehrstandorten stattgefunden.