Nachrichten | heute 19:00 Uhr - BVB-Wintertraining ohne Kagawa

In der Bundesliga endet die Transferperiode, in anderen Teilen der Welt noch nicht. So hat Borussia Dortmund Shinji Kagawa freigestellt, das Training fand ohne ihn statt. Beim FC Bayern hat Sandro Wagner den Absprung gemacht, Lewandowski aber bleibt.