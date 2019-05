Spurs nach verrücktem Spiel weiter - Liverpool souverän

90

Fazit:

Der FC Barcelona steht mit einem Bein im Finale der Champions League! Die Blaugranas schlagen den FC Liverpool in einem intensiven und teils auch hochklassigen Match mit 3:0 und dürfen vom Endspiel in Madrid träumen. 75 Minuten lang war die Partie völlig offen und die Gäste hätten den Ausgleich längst verdient gehabt, als der Zufall Barca den Weg ebnete und für das 2:0 durch Messi sorgte. Anschließend fiel Liverpool dann allerdings auseinander, Messi legte noch ein Traumtor nach und die Katalanen hätten locker noch zwei bis drei weitere Tore machen können bis müssen, während Salah Liverpools beste Chance per Pfostenschuss ausließ. Unter dem Strich ist der Sieg für die Gastgeber, die im Abschluss letztlich einfach zielstrebiger waren, absolut verdient. Dass man drei Tore gegen den FC Barcelona aufholen kann, hat im Vorjahr ja bereits AS Rom gezeigt. Und auch die Reds werden am Dienstag an der Anfield Road natürlich nochmal alles reinhauen. Zuvor steht für die Klopp-Truppe am Samstag das wichtige Ligaspiel in Newcastle an, Barca reist ebenfalls am Samstag zu Celta Vigo. Das war es von hier, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal!