DEB-Team startet mit Sieg in WM

Viele Pässe brachte Deutschland nicht an den Mann und etliche Schüsse musste Bowns gar nicht erst entschärfen, da sie am Tor vorbei flogen. Zum Ende des ersten Drittels bescherte zudem ein grober Fehler von NHL-Verteidiger Korbinian Holzer dem deutschen Team einen Riesen-Schreck: Die Briten hatten durch Evan Mosey die beste Chance des Spiels bis dahin, die Mathias Niederberger im deutschen Tor indes entschärfte. Der Keeper der Düsseldorfer EG hatte zum Auftakt von Söderholm den Vorzug vor Nürnbergs Niklas Treutle bekommen.



NHL-Goalie Philipp Grubauer soll nach dem Playoff-Aus mit Colorado erst am Sonntag kurz vor dem zweiten deutschen Spiel gegen Dänemark in Kosice ankommen und am Montag erstmals trainieren. Schwenningens Dustin Strahlmeier muss als nun überzähliger Torhüter abreisen. Zudem lizenzierte Söderholm zunächst auch die Stürmer Marc Michaelis und Stefan Loibl nicht und verzichtete in der Abwehr auf Olympia-Silbergewinner Jonas Müller.