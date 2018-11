Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Desisa und Keitany siegen

Langstreckenläufer Lelisa Desisa aus Äthiopien und die Kenianerin Mary Keitany haben den Marathon in New York gewonnen. Desisa benötigte 2:05:59 Stunden für die 42,195 km, Keitany schaffte es in 2:22:48 Stunden.