Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Deutsche Spring-Equipe holt Bronze

Die deutschen Springreiter haben bei der WM in Tryon hinter den USA und Schweden Bronze gewonnen. Zum Quartett gehörten Marcus Ehning mit Pret A Tout, Simone Blum mit Alice, Maurice Tebbel mit Don Diarado und Laura Klaphake mit Catch me if you can.