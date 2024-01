Extreme Glätte in der Südhälfte Deutschlands

von Stefan Schlösser 17.01.2024 | 19:00 |

Für die gesamte Südhälfte Deutschlands wurden am Mittwoch Warnungen vor Schnee und Glätte ausgerufen. Fahrbahnen verwandelten sich in Eisflächen, was zu Verkehrschaos führte.