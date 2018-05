Für Löws Team beginnt die WM-Vorbereitung

Zeit will auch Löw im Kampf um den fünften Stern nicht verlieren, obwohl der Bundestrainer angesichts der zahlreichen Marketingaktivitäten erst am Mittwoch mit der sportlichen Vorbereitung seines 24-Mann-Kaders auf die Länderspiel-Klassiker am Freitag (21 Uhr/live im ZDF) im Londoner Wembleystadion gegen England und vier Tage später in Köln (20:45 Uhr/ARD) gegen Frankreich beginnen kann. "Man muss sich jetzt schon gedanklich mit der WM beschäftigen. Ich erwarte von den Spielern, dass sie sich wahnsinnig intensiv vorbereiten. Im täglichen Ablauf, in der Professionalität und im Lebenswandel muss man alles dafür tun", sagte Löw.