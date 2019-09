DFB-Team angemessen vorsichtig ins Prestigeduell

Nach drei Siegen zum Auftakt steht die deutsche Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation glänzend da. Angesichts mehrerer Ausfälle geht man dennoch zurückhaltend in den Klassiker gegen die Niederlande am Freitag.

