Eine Woche bis zur Fußball-EM

von C. Behrendt / J. Leimlehner 07.06.2024 | 19:00 |

Bei vielen steigt die Vorfreude auf die Fußball-EM in Deutschland rapide an, je näher das Event rückt. Nach einer Umfrage will sich jeder fünfte ein DFB-Trikot kaufen.