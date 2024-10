Erfolgreiche Koalitionsgespräche für BSW

von Meier, J. / Groß, M. 28.10.2024 | 19:00 |

CDU, BSW und SPD haben in Thüringen in ihren Gesprächen Streitpunkte ausgeräumt, während BSW und SPD in Brandenburg bereits vor Koalitionsverhandlungen stehen.