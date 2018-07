Vettels WM-Rivale Lewis Hamilton konnte mit seinem Mercedes wegen eines Hydraulik-Problems die Qualifikation nicht zu Ende fahren. Er schied bereits nach dem ersten Zeitabschnitt aus und wird voraussichtlich von Platz 14 in das Rennen an diesem Sonntag (15:10 Uhr) starten. Sollte das Getriebe an seinem Mercedes ausgetauscht werden müssen, ginge es um fünf weitere Plätze zurück. Hinter ihm würde dann nur noch Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo (Australien) starten, der wegen des Austauschs von drei Power-Unit-Elementen am Ende des Feldes steht.



"Die Hydraulik ist in Kurve eins ausgefallen", sagte Hamilton im RTL: "Es steckt so viel Arbeit drin in so einem Wochenende, und wenn dann sowas passiert wie heute, fällt die Stimmung in den Keller." Mercedes ließ zunächst offen, ob das Hydraulikleck von einem Ausritt Hamiltons kurz vor dem Abstellen herrührte. "Es ist aufgetaucht, als er über den Curb gesprungen ist. Wir wissen aber noch nicht, ob es der Auslöser war oder die Folge", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Wir kriegen natürlich brutale Watschn im Moment. Das ist schon charakterbildend." Das Team wird weiter prüfen, ob Elemente seiner Power Unit beschädigt wurden.