Nachrichten | heute 19:00 Uhr - Freitag wieder auf dem Podest, Friedrich holt EM-Titel

Beim Skisprung-Weltcup in Engelberg hat sich Richard Freitag erneut als sehr stark erwiesen. Am Ende fehlten dem DSV-Adler nur 0,1 Punkt zum Sieg. Bei der Bob-EM in Innsbruck-Igls sicherte sich Francesco Friedrich im Zweierbob den EM-Titel.