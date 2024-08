G20-Youth-Gipfel in Rio de Janeiro

von C. Röckerath / A. Becker 16.08.2024 | 19:00 |

Jugendliche aus der ganzen Welt versammeln sich zum G20-Youth-Gipfel in Rio de Janeiro. Eine Woche debattieren die Jugendliche darüber, was ihnen für die Zukunft am Herzen liegt.