Galeria Karstadt Kaufhof schließt 16 Filialen

von P. Böhmer/S. Gargosch 27.04.2024 | 19:00 |

Von den verbleibenden 92 Galeria-Filialen in Deutschland müssen nun weitere 16 schließen. Darunter sind unter anderem drei Standorte in Berlin und zwei Häuser in Regensburg.