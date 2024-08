Erneuter Vorfall nahe Luftwaffenstützpunkt

von Thomas Münten 23.08.2024 | 19:00 |

Am NATO-Luftwaffenstützpunkt in Geilenkirchen gab es einen weiteren Vorfall mit Verdacht auf Sabotage. Zuletzt haben sich die Vorfälle in der Nähe von Militärstandorten gehäuft.